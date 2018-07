Elenco de ‘Malhação’ já sabia sobre agressão a atriz Jeniffer Oliveira

Segundo informações reveladas pela Veja, a atriz de “Malhação” Jeniffer Oliveira, 19 anos, só anunciou publicamente o caso de agressão que sofreu nas mãos do seu namorado, o ator Douglas Sampaio, 25 anos, após ter contado para alguns membros da emissora da Rede Globo o que ela tinha passado.

Jeniffer reuniu parte do elenco da “Malhação” em uma sala nos estúdios da emissora e disse: “Desabafei, coloquei tudo para fora e eles me ajudaram a organizar o texto”, menciona a atriz sobre a foto compartilhada em seu perfil no Instagram, notificando o acontecido, e divulgada pela Veja.

A diretora artística da novela que a atriz está, Nathalia Grimberg, apoiou a ação quando ficou sabendo da iniciativa da jovem.

No domingo (25), Jeniffer prestou um boletim de ocorrência contra Douglas, acusando-o de ter agredido ela durante uma ataque de ciúmes em uma festa no Rio de Janeiro. A atriz compartilhou em sua rede social, as fotos de seus machucados após o episódio. “Ele me apertou e segurou os meus braços. Mandou que eu calasse a boca e até colocou o dedo na minha cara. Tentei fugir, mas ele é mais forte, não consegui. Por isso, fiquei com hematomas”, diz Jeniffer.

