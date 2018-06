Atriz de ‘Malhação’ denuncia namorado por agressão

A atriz Jeniffer Oliveira, de 19 anos, no ar em Malhação, registrou um boletim de ocorrência contra o ator Douglas Sampaio, 25, no último domingo (24). Segundo o relato feito pela jovem nas redes sociais, ele a agrediu com tapas e socos após uma discussão por ciúmes, na madrugada de sábado (23), durante uma festa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Os dois estavam namorando há um mês. A jovem conta que, no começo da relação, tudo caminhava bem, mas que o comportamento do rapaz foi mudando.

“Fui me decepcionando e mentindo para mim mesma. Por que continuei? Porque ele tinha a maneira certa de me fazer mudar de ideia, de me convencer. Ele era fofo logo após me xingar. Ele sabia como me manipular e eu queria acolher aquela pessoa, já que achava que era acolhida. E assim foi até chegar ao ponto dessas fotos”, disse a jovem. Na mesma postagem, publicou fotos dos hematomas.

Também nas redes sociais, Douglas Sampaio se defendeu. “Eu vou realmente provar para vocês que eu não fiz nada. Só que diferente do que ela está fazendo, vou provar na Justiça, sacou? Tenho medo zero, zero, zero. Cabeça tranquilíssima. Vocês ouviram um lado só. Mas vocês vão ver, vou provar na justiça quem está certo e quem está errado”, afirmou.

O caso foi registrado na 16ª DP, na Barra da Tijuca (RJ). As autoridades vão requisitar as imagens das câmeras de segurança da boate em que o casal estava, além de convocar testemunhas e o suspeito para prestar depoimento. Caso fique constatada a agressão, o ator poderá ser indiciado pela Lei Maria da Penha.

Em 2016, ele também foi acusado de agressão pela ex-namorada Rayanne Morais. A polícia foi chamada no apartamento do casal durante uma briga e os dois foram conduzidos até a 32ª DP, no bairro da Taquara, no Rio de Janeiro, onde prestaram depoimento. Nesta ocasião, o ator também negou qualquer ato violento.