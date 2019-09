Eduardo Costa revela ter passado por depressão e faz desabafo

View this post on Instagram

Sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história de superação, sucesso e amor. Mas pode ser também um drama, uma trajédia ou a monotonia da não mudança. Porque todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como editamos, em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. Fale do drama, e sua vida será um drama. Fale da aventura e a mesma vida será deliciosa. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É saber falar de si mesmo. É não ter medo dos próprios sentimentos. Sou um eterno aprendiz que no traçado da história tenta entender quem sou. Sou apenas um cantador que viaja a procura de mim mesmo. E DEUS é meu único guia.