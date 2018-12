Duda Nagle recria cena de ‘O Rei Leão’ com Zoe

Duda Nagle, 35 anos, divertiu alguns de seus seguidores ao postar um vídeo muito fofo de sua filha com Sabrina Sato, Zoe. A pequena, que nasceu no último dia 29, protagoniza uma cena clássica da animação infantil O Rei Leão.

No vídeo, publicado em seu Instagram, o ator aparece com a recém-nascida, na cobertura da sua casa, e reproduz uma das cenas mais famosas do filme da Disney.

Confira o momento divertido:

