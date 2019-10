‘Minha Mãe É Uma Peça’ ganha filtro divertido no Instagram

Dona Hermínia, a querida personagem interpretada por Paulo Gustavo, em Minha Mãe É Uma Peça, extrapolou os limites da telona do cinema e agora está na telinha do seu celular. A engraçada e revoltada mãe virou filtro do Instagram, podendo ser aplicada à imagem de qualquer fã por meio da câmera do Instagram.

Os usuários da rede social podem fazer selfies e vídeos usando os bobes e a maquiagem característicos da mãe de Marcelina e Juliano. Para isso, basta baixar o filtro clicando aqui.

Filtro de Dona Hermínia chega ao Instagram

O filtro é uma forma de divulgar o terceiro filme da franquia, que estreia nas telonas no dia 26 de dezembro. Nele, Dona Hermínia vai ter que segurar a emoção para lidar com várias novidades na família: Marcelina, interpretada por Mariana Xavier, está grávida e Juliano, Rodrigo Pandolfo, vai casar.

Além disso, seu ex-marido Carlos Alberto, interpretado por Herson Capri, resolve ficar mais próximo. Com isso, a matriarca precisa se redescobrir e dar um novo rumo para sua vida. A comédia retrata os desafios que ela terá para lidar com essas questões.

A produção de Minha Mãe É Uma Peça 3 é da Migdal Filmes. A distribuição é da Downtown Filmes, em codistribuição com a Paris Filmes, coprodução da Globo Filmes, Telecine, Tribeca, Universal Pictures e Paramount.

