Tiago Leifert, Fiuk e suas mães fazem confidências no Ding Dong

O apresentador Tiago Leifert e o cantor Fiuk participaram do quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão, acompanhados de suas mães e aproveitaram pra revelar confidências da família.

Thiago Leifert e sua mãe, Leninha

Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, afirmou que a mãe, a advogada Leninha, é conhecida por ser “abelhuda”. Segundo o jornalista, ela sempre mexeu em suas coisas. “Uma vez recebi uma cartinha e ela queria ler. Então escondi a carta e, dentro do envelope, coloquei um papel escrito ‘curiosidade mata’”.

Fiuk e sua mãe, Cristina

Fiuk disse que a mãe, Cristina, foi quem mais o incentivou na carreira e o auxiliou nos momentos de dúvida. “Quando passei no teste para fazer Malhação muita gente falava que eu não deveria aceitar. Quando fui falar com ela, minha mãe disse “Pega, agarra, é seu”. Fiuk também contou que foi a mãe quem o matriculou escondido nas aulas de violão. “Meu pai era muito ausente, eu disse que não queria ser como ele, que não queria fazer violão. Mas ela me pediu que fizesse por um ano e que, depois disso, se não desse certo, eu sairia.”