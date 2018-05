Gisele Bündchen homenageia mãe e sogra

Happy Mother's Day to all moms especially these two amazing, strong and loving ones. You both inspire me so much! Thank you for all the love, support, patience and dedication you give everyday not only to your children but for everyone around you. Love you ! ❤ Feliz dia das mães para todas as mães, especialmente para essas duas incríveis, fortes e amáveis mães. Vocês me inspiram muito! Obrigada por todo amor, apoio, paciência e dedicação que vocês compartilham todos os dias, não somente conosco, mas como todos ao seu redor. Amo vocês!

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) on May 13, 2018 at 6:32am PDT