Depois de descobrir doença, Túlio Gadêlha faz alerta

Queridas e queridos, estou vivo e passo bem! Em breve terei alta, mas fica o ensinamento: não importa a idade, a gente precisa, sempre, cuidar da nossa saúde. . Estresse no trabalho, no trânsito, muitas reuniões, problemas financeiros ou familiares, todos nós temos. Mas precisamos aprender a controlar tudo isso, nos alimentarmos melhor, praticar atividades físicas e respeitar nosso corpo e horário de sono. . E nunca esquecer de fazer o bom e velho check-up regularmente, até porque a maioria das doenças crônicas é assintomática. Por isso, não deixe para depois o que vc pode resolver agora. Cuidado e prevenção. Nossa saúde é nosso maior bem.