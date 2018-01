O cineasta Paul Higgs é acusado por quatros mulheres de agressões sexuais, como o estupro ou tentativa de estupro

De acordo com informações publicadas pela revista The Hollywood Reporter publicadas na última sexta-feira (6), um processo contra o diretor de Crash – No Limite (2004) e movido contra ele por um estupro ocorrido em 2013. Na ocasião, o cineasta violentou uma mulher chamada Haleigh Breest.

O caso motivou outras três mulheres a contarem suas histórias de violência por parte de Paul à justiça.

A advogada de Paul negou as acusações contra o cliente. O cineasta teria, inclusive, acionado a justiça para mover um processo contra Haleigh por extorção afirmando que a mulher e sua advogada haviam exigido US$9 milhões para evitar a ação judicial contra o diretor.

Leia mais:

+ Globo de Ouro: artistas usarão broche em ato contra assédios

+ Mulheres de Hollywood lançam iniciativa contra assédio sexual