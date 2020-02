Diogo Nogueira: Lindo, tesão, bonito e gostosão!

Filho do sambista João Nogueira, Diogo

fala que as comparações entre ele e o pai

nunca o incomodou.

Foto: Guto Costa

Como selecionou as músicas que estarão no seu próximo DVD?

O repertório do DVD, que se chamará Sou Eu, foi composto com músicas do meu último CD, Tô Fazendo a Minha Parte, e releituras de sambas que sempre gostei, além de algumas músicas inéditas.

Incomoda ser comparado ao seu pai, o sambista João Nogueira?

As comparações sempre existiram, mas isso nunca me incomodou. Ser filho de um grande artista como João Nogueira é, antes de tudo, um orgulho e um privilégio. Mas nunca tive facilidades por isso.



É verdade que sonhava ser jogador de futebol?

Sempre quis ser jogador de futebol, mas em 2004, quando treinava no Cruzeiro, time de Porto Alegre, tive uma lesão no joelho e voltei para o Rio de Janeiro. Aos poucos, comecei a participar de rodas de samba e, por fim, montei minha própria banda.

Qual é o segredo do seu sucesso com as mulheres?

Você tem que perguntar isso para elas [risos]. Mas fico muito feliz com o reconhecimento que tenho do meu trabalho.

Você tem pegada?

A pessoa precisa ter atitude, chegar junto… Se isso é ter pegada, então, sou um homem de ”pegada” [risos].

Você se acha sexy e bonito?

Procuro cuidar de mim, além de manter a mente e o corpo sadios. Isso me faz me sentir bem, me sentir bonito.

Qual foi a maior loucura que uma fã já fez por você?

Ainda não enfrentei nenhuma situação inacreditável… No entanto, em uma determinada ocasião, uma mulher agarrou a minha perna de um jeito tão forte que só os seguranças conseguiram soltá-la. Essa conseguiu ficar perto até demais de mim [risos].

Se fosse solteiro, ficaria com uma fã?

Se eu fosse solteiro não veria o menor problema em me envolver com fã. Mas sou um cara casado e tenho o maior respeito pela minha mulher.

Como a Milena – esposa do cantor há seis anos – reage ao assédio feminino que você sofre?

Antes de tudo, somos companheiros, parceiros na vida e muito amigos. A Milena tem uma cabeça ótima e é muito segura. Eu me considero um cara muito sortudo por ter a mulher que tenho.



O que faz para manter a chama da relação acesa?

Não podemos nos acomodar. É preciso agradar seu parceiro (a) dia a dia, sempre com muito romantismo e, claro, com amor.

Qual sua maior fantasia sexual?

Isso é segredo, só conto para a Milena [risos].