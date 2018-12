Descubra o segredo por trás do anel de Meghan Markle

Meghan Markle, 37 anos, já possui um lindo anel de diamantes que ganhou do Príncipe Harry, mas ela acabou de adicionar mais um para a coleção. A diferença é que essa joia está chamando muita atenção por ter um significado secreto.

Durante sua visita à casa de saúde Royal Variety Charity’s, em Twickenham, na Inglaterra, a duquesa de Sussex conversou com as pessoas a respeito de seu “barrigão” de grávida, destacado pela roupa que vestia, e mostrou o anel que estava usando, da marca turca Kismet by Milka.

O anel é uma joia fina e tem um hamsa com um olho no meio. O hamsa é conhecido como Mão de Fátima no islamismo e como Mão de Miriam no judaísmo, e também é um símbolo de proteção. Como o hamsa do anel de Meghan está de cabeça para baixo, isso representa que ela está aberta para “toda a abundância e sorte do universo“.

Além disso, a posição em que o anel está colocado traz fertilidade, sorte e orações, o que é perfeito considerando que a duquesa está esperando seu primeiro filho e está iniciando novos projetos. O olho na palma do hamsa representa um meio de proteção do mau-olhado.

Para quem gostou do anel, ele ainda está disponível para compra, no exuberante valor de 300 dólares.

