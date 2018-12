Pai de Meghan Markle critica a filha em entrevista e faz pedido ao vivo

Os conflitos entre Meghan Markle e seu pai, Thomas, continuam chamando muita atenção – e ele deu uma entrevista recente reclamando do comportamento da filha.

Em aparição ao vivo no Good Morning Britain, na segunda-feira (17), Thomas disse ao apresentador Piers Morgan que ele está sendo “evitado e ignorado” pela filha e não compreende o porquê.

Além das reclamações, o pai de Meghan ainda disse que ela está expondo sua natureza controladora. “Ela sempre foi uma pessoa muito controladora. E isso faz parte de sua natureza. Ela nunca foi rude, mas sempre esteve no comando”, disse.

Leia mais: Renato Aragão aceita convite de Carlos Alberto e vai para A Praça É Nossa

Distante, Thomas disse que manda mensagens para ela todos os dias. “Eu estou sendo ignorado. Não sei por que isso está acontecendo. Amo muito minha filha. Gostaria que ela se aproximasse, me enviasse um texto, qualquer coisa. Tem que haver um lugar para mim. Eu sou o pai dela”, desabafou.

Durante o programa, o homem ainda falou diretamente com a câmera, na esperança de que a duquesa estivesse assistindo. “Eu te amo muito e gostaria de ouvi-la. Quaisquer que sejam as dificuldades que tivemos, espero que possamos trabalhar com elas. Nós somos uma família”, pediu.

Thomas também comentou sobre a gravidez de sua filha: “Tem que haver um lugar para mim. Eu sou o pai dela e vou ser o avô de seus filhos. Estou aqui, ela sabe disso… preciso que ela volte para mim.”

Condição de Meghan

De acordo com a Vanity Fair, Meghan teria pedido ao pai que não falasse com jornais, revistas ou programas de televisão. Só assim eles poderiam de reconciliar. “Meghan deixou claro que eles só poderiam ter um relacionamento se ele se mantivesse silêncio”, disse uma fonte.

Thomas, no entanto, parece não ligar para o pedido da filha. Além das últimas declarações, ele também fez revelações polêmicas sobre a filha para o jornal Daily Mail. Na entrevista, ele disse que Meghan deu maconha de presente aos convidados do primeiro casamento dela, que aconteceu na Jamaica.

Veja mais: Vítima de João de Deus relata abuso na presença do pai

Siga CLAUDIA no Instagram