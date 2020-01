As notícias sobre o universo de “Game of Thrones” estão movimentadas nos últimos dias! Nessa terça-feira (29), soubemos que HBO cancelou o lançamento do spin-off que contava com Naomi Watts. Essa série, inicialmente batizada de “A Longa Noite”, iria mostrar o surgimento dos Caminhantes Brancos.

No mesmo dia, para a surpresa de todos, a emissora anunciou que vai lançar outra série derivada de GoT: “House of the Dragon”. Como o nome entrega, ela vai contar a história da família Targaryen – e se passa 300 anos antes dos acontecimentos de “Game of Thrones”.

O anúncio foi feito pelo presidente de programação da HBO, Casey Bloys, durante um evento para a apresentação do HBO Max – o novo streaming da emissora.

A ideia de lançar um spin-off sobre os Targaryen não é novidade. Inicialmente, o projeto dessa série estava sendo encabeçado pelo produtor Bryan Cogman, que trabalhou em GoT. Agora, Bryan está envolvido com a produção da série de “O Senhor dos Anéis”, da Amazon Prime Video. Miguel Sapochnik (que também trabalhou em “Game of Thrones”) e Ryan Condal são os novos nomes por trás de “House of the Dragon”.

“Queremos explorar as origens da Casa Targaryen e os primeiros momentos de Westeros com Miguel, Ryan e George [R. R. Martin, autor da saga]”, disse Casey Bloys. Ele também anunciou que a série terá dez episódios na primeira temporada. Ainda não há previsão de data para a estreia.