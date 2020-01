Você é do time que assinou a HBO Go para assistir à última temporada de ‘Game of Thrones‘ (e às vezes passa nervoso aos domingos à noite, tentando assistir à série ao vivo)?

Pois saiba que nem só de Game of Thrones vive essa plataforma de streaming. A HBO é dona de um catálogo recheado de excelentes séries, filmes e especiais – algunas das melhores produções da história da televisão mundial estão lá, a sua disposição. Para fazer a mensalidade da HBO Go valer a pena, selecionamos 20 séries, filmes e especiais para você assistir o quanto antes!

Veja também





Enfim, vamos para a lista. Abaixo estão nossas recomendações.

Big Little Lies

Sinopse: Baseado no livro homônimo de Liane Moriarty, a série retrata o mistério de um assassinato que envolve três mães: Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon), Celeste Wright (Nicole Kidman) e Jane Chapman (Shailene Woodley). Atualmente, a série se prepara para estrear sua segunda temporada, com Meryl Streep no elenco.

Família Soprano

Sinopse: Uma das séries mais famosas da televisão, a trama segue a rotina de Tony Soprano (James Gandolfini), um chefe da máfia que, devido às tensões profissionais, acaba indo ao consultório de seu terapeuta em busca de ajuda.

A Escuta (The Wire)

Sinopse: Um dos maiores dramas da TV de todos os tempos, “The Wire” se passa em Baltimore, nos Estados Unidos, e cada temporada conta histórias relacionadas à polícia e à criminalidade. Conta com Idris Elba e Dominic West no elenco.

Veep

Sinopse: A série famosa conta a trajetória desastrada da ex-senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), que se tornou popular em seu partido nos EUA e se tornou vice-presidente. Veep ganhou os principais prêmios da TV nos EUA.

Barry

Sinopse: A comédia de humor negro situa o personagem Barry (Bill Hader), um rapaz que tenta encontrar se concentrar no teatro enquanto foge de laços criados com uma máfia perigosa.

Deixando Neverland

Sinopse: O documentário muito comentado internacionalmente tem como base os relatos de James Safechuck e Wade Robson, que alegam terem sido abusados sexualmente por Michael Jackson. A produção causou um alvoroço na internet e dividiu opiniões.

Veja também



The Jinx – The Life and Deaths of Robert Durst

A história real de Robert Durst, um bilionário que tem seu nome conectado a três assassinatos, mas que – surpresa – nunca foi condenado pelos crimes. Ele sempre evitou a mídia, até que o diretor Andrew Jarecki o convenceu a falar nesse especial em seis episódios. Prepare-se para muita indignação, reviravoltas e um final surpreendente.

A Sete Palmos (Six Feet Under)

Sinopse: Essa série dramática – com pitadas de humor sombrio – conta a história de uma família toda complicada que é dona de uma funerária na Califórnia. Prepare-se para ver o MIchael C. Hall (Dexter) novinho. Mais uma série que ganhou muitos e muitos prêmios.

Insecure

Sinopse: Estrelado pela maravilhosa (sério. MARAVILHOSA) Issa Rae, “Insecure” conta a história de Issa, uma mulher de 30 e poucos anos que tem uma vida tipo a nossa: trabalho, amigos, namorado, dilemas, problemas e alegrias. Engraçada sem ser boba, “Insecure” fala muito sobre nossa geração.

Crashing

Sinopse: A série explora as experiências como comediante vivenciadas por Pete Holmes, que também dirige a trama. O mundo do stand-up não é nada previsível.

Chernobyl

Sinopse: A minissérie reconta a história de uma das piores catástrofes humanas, a explosão da Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia.

Veja também





The Night Of

Sinopse: Um rapaz conhece uma garota em uma noitada, dorme com ela, e no dia seguinte ela está morta, ao lado dele. Ele é o principal suspeito da morte dela – mas será que foi ele mesmo que a assassinou? Um advogado decide esclarecer essa história – e você não vai conseguir parar de assistir a essa série.

Gentleman Jack

Sinopse: Em 1812, Anne (Suranne Jones) volta para casa após viver um longo período de tempo longe dela. Sua volta desagrada muita gente, pois ela é vista como “pouco feminina”, mas a mulher não deixa de enfrentar os paradigmas da sociedade da época e mantém sua postura rígida.

Veja também



Angels in America

Sinopse: Você gosta de drama? E de Al Pacino, Meryl Streep e Emma Thompson? Pois é, esse elenco estrelado está todinho em “Angels in America”, uma série que fala sobre a crise da Aids nos Estados Unidos da década de 1980.

PSI

Sinopse: Nesse drama cômico, Carlo Antonini (Emílio de Mello) é um psicólogo muito intervencionista, tanto dentro como fora do consultório. Ele terá de enfrentar as consequências de ser pai, marido e amigo, enquanto questiona o sentido de sua profissão.

O Hipnotizador

Sinopse: Um homem com talento inigualáveis irá decifrar os segredos da mente de outras pessoas através da hipnose, enquanto tenta suportar suas próprias lembranças corrompidas.

Retrato de Serena

Sinopse: Conheça a vida pessoal, a carreira histórica e o papel de empreendedora e investidora no campo filantrópico, tecnológico e da moda de Serena Williams, ícone mundial do tênis.

O Jardim de Bronze

Sinopse: A produção conta a história de Fabián e Lila Danubio, que mudará radicalmente quando a filha deles, Moira, de quatro anos, desaparece se deixar vestígio algum. Os dois saem em busca de respostas.

Icebox

Sinopse: Um jovem se vê em uma situação alarmante e foge para os Estados Unidos. Lá ele fica preso dento do sistema de imigração do país.

A Amiga Genial (My Brilliant Friend)

Sinopse: Baseada nos livros de Elena Ferrante, “A Amiga Genial” é uma série toda produzida na Itália, e que conta a história das amigas Lila e Lenù, da infância até a velhice. É um trabalho primoroso, desde o casting de atores e atrizes, passando por figurino e fotografia. Obra de arte irretocável – especialmente para quem já leu os livros.