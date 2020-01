Para a tristeza dos fãs de Game of Thrones, a HBO cancelou uma das séries derivadas da obra de George R R Martin. O spin-off, que vinha sendo chamado de “A Longa Noite”, já tinha um episódio piloto gravado e seria estrelado pela atriz Naomi Watts.

“A Longa Noite” se passaria milhares de ano antes dos acontecimentos de “Game of Thrones”, e mostraria uma época sombria de Westeros. Um dos pontos chave dessa “longa noite” é o surgimento dos Caminhantes Brancos. Seria uma época pré-Targaryen, Stark ou Trono de Ferro, muito mais antiga do que qualquer coisa que já tenhamos visto ou lido.

De acordo com informações do site Deadline, a showrunner Jane Goldman em pessoa anunciou para o elenco e a equipe que a produção não seguiria em frente. Rumores indicam que a filmagem do piloto, na Irlanda do Norte, foi repleta de problemas, e o tempo da pós-produção foi muito longo.

Outro spin-off de Game of Thrones, que vai contar a história da família Targaryen séculos antes do nascimento da nossa querida Daenerys – e que provavelmente será cheio de dragões – ainda está de pé, ao que tudo indica. Tomara que a HBO não cancele mais essa novidade…