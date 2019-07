Milton Neves se pronuncia sobre demissão de Mauro Naves da Globo

Mauro Naves foi afastado e depois demitido da Rede Globo após se envolver no caso Najila/Neymar. O jornalista, que trabalhou por 31 anos na emissora, recebeu apoio de colegas de profissão, dentre eles Milton Neves.

“Sim, dona Globo, a senhora tão grande e competente poderia demitir o Mauro Naves como pode demitir quem quiser, mas antes fuzilá-lo no poderoso paredão do Jornal Nacional? Sacanagem!”, escreveu o jornalista.

Outros profissionais também manifestaram apoio a Naves, como Thiago Asmar, ex-repórter do canal.

“Estou aqui para falar que esse desligamento do Mauro é um absurdo porque ele, em 31 anos de Globo, fez muito mais pela emissora do que grande parte dos chefes que estão demitindo ele agora. Mauro Naves é sinônimo de esporte da Rede Globo. Quem não o conhece? Quem não gosta do trabalho dele? Eu conheço jogadores, conheço jornalistas e todos gostam do Mauro Naves“, afirmou.

Sim, dona Globo, a senhora tão grande e competente poderia demitir o Mauro Naves como pode demitir quem quiser, mas antes fuzilá-lo no poderoso paredão do Jornal Nacional? Sacanagem! — Milton Neves (@Miltonneves) July 8, 2019

DEMITIR É MA OPÇÃO DA EMPRESA, MAS COMO FOI FEITA A DO MAURO NAVES ALEM DE DESUMANA FOI HUMILHANTE, PARA ALGUEM DE 31 ANOS DE CASA 🤬 — Silvio Luiz (@silvioluiz) July 9, 2019

Renovação. Mas @Mauronaves logo, logo estará empregado em outra emissora. Tem competência para trabalhar em qualquer uma. https://t.co/W0zgXQSDXU — Britto Jr. (@brittojr) July 9, 2019

