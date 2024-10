Os detalhes da decoração da festa de Mavie, filha de Biancardi e Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou, nesta segunda-feira (7), alguns registros do aniversário de 1 ano de Mavie, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Neymar Jr. E para celebrar os 365 dias da pequena, a decoração foi montada pelos próprios convidados.

No Instagram, a modelo compartilhou detalhes da celebração e os bastidores da decoração, que contou com enfeites com o rostinho da bebê. O evento aconteceu na praia e, enquanto a festa acontecia, os homens jogavam futebol na praia.

Início da festividade e hotel

O dia começou com um “Parabéns pra Você” para a aniversariante, ainda na mesa de café da manhã. Além disso, é possível ver que todos optaram por ficarem descalços, combinando com o local descontraído.

A família elegeu como hospedagem para a primeira parte da comemoração o St. Regis Red Sea Resort, um resort de luxo localizado na ilha de Ummahat. O espaço é banhado pelo mar vermelho, região conhecida como “Maldivas da Arábia Saudita”.

Detalhes da decoração e convidados

Marcada pela simplicidade e intimismo, tanto na decoração quanto no número de convidados, uma única mesa abrigou os docinhos e o bolo. Com cores em tons pastéis, diversas imagens com o rosto da pequena estavam espalhadas pelos objetos.

Bruna também exibiu o seu look e o de sua filha. Para o seu primeiro aniversário, Mavie vestiu um macacão rosa com estampa xadrez – complementado por um laço na cabeça –, enquanto a mamãe usou um vestido azul.

A celebração contou com a presença de Davi Brito, filho mais velho de Neymar. Léo Venditto, padrinho de Mavie, e Bianca Biancardi, irmã de Bruna, também estiveram presentes. A festa, porém, ainda não é a oficial. Ela foi apenas a primeira parte das comemorações, que ainda vai ter uma segunda dose no Brasil.

