As festas infantis suntuosas, com grandes estruturas e muitos brinquedos eletrônicos já não fazem parte do sonho de muitos pais. Tentando resgatar a memória das festas da própria infância, cresce o número de pais que trocaram os buffets infantis pela própria casa como ambiente para a celebração.

Acompanhando essa tendência, o Buffet & Decor ChocoGula têm se tornado referência em festas afetivas. “Ao longo do caminho da ChocoGula nós nos encontramos nessa proposta de comemoração e temos tentado mostrar aos pais em workshops e consultorias que este modelo de festejar é uma tendência forte. Nós identificamos esse nicho no mercado, são pais e mães que buscam uma festa que foge do comum: festas mais íntimas, com menos convidados, comidas feitas com amor e muita brincadeira!, explica Luana Costa, que comanda o Ateliê ChocoGula Buffet & Decor.

“A recepção dos pais tem sido a melhor possível. Costumamos dizer que fazer festa em casa é um caminho sem volta (risos). É importante lembrar que fazer festa em casa não significa, necessariamente, que os pais vão precisar colocar a mão na massa. Existem empresas especializadas que constroem toda a estrutura necessária para uma comemoração afetiva, permitindo também que os pais possam aproveitar a festa sem preocupação”, lembra Luana.

O ambiente doméstico pode ser bastante desafiador para a organização da festa, especialmente no que diz respeito ao entretenimento dos pequenos convidados. “Já existe um contato tão intenso com eletrônicos na rotina das crianças, por que levá-los também para as festas? A principal característica de uma festa lúdica e afetiva é colocar as crianças para brincar! Deixando de lado os aparelhos eletrônicos, esse conceito de festa resgata brincadeiras da nossa infância, como pular corda, amarelinha e desafios para a imaginação. O objetivo é colocá-los para exercitar a mente e o corpo”, afirma Luana.

A proprietária do buffet revela ainda que já não recomenda mais o aluguel de brinquedos infláveis. “O foco desse modelo de festa é o movimento, e os brinquedos infláveis acabam dividindo as crianças. Enquanto um grupo pequeno brinca, os outros ficam ociosos. Hoje nós recomendamos a contratação de recreadores profissionais para desenvolver atividades e brincadeiras diferentes, que envolvam todas as crianças”, afirmou. Os profissionais podem desenvolver oficinas de acordo com o tema da festa, além de gincanas, pinturas faciais, caça ao tesouro e esculturas com balões.

Para quem não tem espaço em casa ou salão de festas à disposição, as casas de brincar podem ser uma excelente opção. “Esse tipo de espaço é muito lúdico e já está preparado para receber os pequenos, com 0% eletrônicos e 100% imaginação. Nos dias de sol, as crianças podem tomar um banho de mangueira, fazer um piquenique, brincar na areia…”, sugere a especialista.

Neste novo modelo de festejar, muitos pais podem ter dúvidas quanto ao cardápio. Contudo, festa em casa não significa um cardápio mais simples, mas sim uma festa com comida de verdade. Não é necessário aderir a um cardápio totalmente saudável e sem guloseimas, mas sim com ingredientes frescos, orgânicos e saborosos.

“Os lanchinhos industrializados dão espaço a mini hambúrgueres artesanais, maionese caseira, milho cozido, saladas de frutas, lanches naturais e sucos com frutas da estação. O foco é servir comida feita com amor”, explica Luana.

Já no quesito decoração, esqueça as grandes estruturas. A proposta de festa em casa pede uma mesa do bolo mais despojada, que utiliza muitas vezes os brinquedos da própria criança. Esse visual clean deve transmitir a personalidade da criança e fazer com que ela reconheça a festa como sendo dela.