Deborah Secco e Hugo Moura confirmam divórcio após 9 anos de casamento

Chegou ao fim o casamento da atriz Deborah Secco e do diretor de cinema e fotógrafo, Hugo Moura, após quase 10 anos juntos. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4) pela assessoria da atriz, após rumores sobre o possível fim do relacionamento tomarem as reses sociais nos últimos dias.

Segundo o comunicado divulgado pela equipe de Deborah, eles já não estavam mais juntos há alguns meses, mas a atriz preferiu manter a discrição sobre o fim do relacionamento em respeito ao ex e para proteger a filha, Maria Flor, de 8 anos, fruto do relacionemento.

Após a confirmação do divórcio, Hugo chegou a publicar um story em seu perfil no Instagram citando uma possível “irrelevância pessoal”, o que gerou grande repercussão na internet sobre uma possível alfinetada à Deborah. A publicação logo foi deletada pelo diretor. Confira:

Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015, após se conhecerem por interações nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, exibida em dezembro de 2023, a atriz revelou que se apaixonou após curtir algumas fotos e enviar mensagens decidida sobre a paquera: “Ei você, você mesmo. Tô querendo você”, revelou a atriz sobre a investida em Hugo.

Eles se casaram em dezembro do mesmo ano, em uma cerimônia íntima após a atriz anunciar a gravidez da primeira filha. Desejamos sorte aos dois!