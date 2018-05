Na manhã desta quarta-feira (16), o Palácio de Kensington anunciou quem serão as crianças que farão as honras como pajens e damas do príncipe Harry e de Meghan Markle. Como esperado, George, 4 anos, e Charlotte, 3 anos, filhos de príncipe William e Kate Middleton, repetirão os papeis que fizeram no casamento da tia Pippa Middleton em 2017.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen the Bridesmaids and Page Boys for their Wedding on Saturday 19th May #RoyalWedding: https://t.co/fRX7IA5Cn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 16, 2018

Além deles, outras oito crianças foram convidadas para acompanhar a noiva na cerimônia que acontece no próximo sábado (19). Saiba quem são:

Florence van Cutsem, 3 anos

Afilhada do Harry, Florence é filha da Alice van Cutsem e do Major Nicholas van Cutsem, amigo de infância do príncipe e de seu irmão William. Sua irmã mais velha, Grace, foi dama de Kate e William.

Remi Litt, 6 anos, Rylan Litt, 7 anos

As irmãs são afilhadas de Meghan e filhas da designer Benita Litt, uma das melhores amigas da noiva, com o marido Darren Litt.

Em 2016, Meghan passou o Natal com a família e publicou um clique com todos em seu perfil do Instagram, que foi desativado após o anúncio do noivado.

