David Beckham causa polêmica após gesto de carinho com a filha

David Beckham, de 43 anos, tornou-se alvo de polêmicas nesta segunda-feira (26). O ex-jogador de futebol dividiu opiniões dos internautas após compartilhar imagem dando um selinho em sua filha Harper, de 7 anos.

A demonstração de afeto entre o pai e a menina aconteceu em uma pista de gelo, em Londres, e alguns seguidores do astro consideraram o ato ‘inapropriado’ e até ‘repugnante’. Entre os comentários no perfil no Instagram de Beckham, no entanto, outros seguidores apoiaram a atitude. “Não existe nada de errado em um pai dar um beijo na filha”, escreveu um fã.

Harper é filha de David com a estilista Victoria Beckham. O casal tem mais três filhos, Brooklyn, 19 anos, Romeo, 16 anos, e Cruz, 13 anos. E você, o que achou?

Confira o momento:

Leia também: O vestido de noiva da filha de Mauricio de Sousa surpreendeu a todos

+ A história por trás da foto da mãe carregando o filho ao vestibular

Siga CLAUDIA no Instagram