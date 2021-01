Dani Calabresa terá o próprio programa na Globo

2021 começou com um passo importante na carreira da Dani Calabresa. Em seu perfil no Instagram, a atriz confirmou que assumirá sua própria atração na Rede Globo, o Dani-se, que ainda não tem data para a estreia.

“Bom dia. Hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de alegria, felicidade, sorte, e eu vou irradiar esse sentimento pra todas as pessoas que eu tiver contato hoje. Obrigada, meu Deus. Eu sou filha de Deus, perfeito, obrigada, meu Deus, amém, obrigada”, escreveu a humorista.

Ainda no perfil, Dani mostrou aos seguidores os bastidores do programa, que será gravado nos Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro. “É tudo muito lindo”, escreveu nos stories. A estrela também revelou que o diretor será Pedroca Monteiro.

No fim de novembro, a revista Piauí divulgou uma matéria com relatos de assédios cometidos, segundo as vítimas, pelo ex-diretor de humor da Rede Globo Marcius Melhem. Dani Calabresa é a única vítima que teve o nome revelado. Enquanto Marcius negava que cometeu assédio sexual contra a atriz, ela foi acolhida por anônimos e famosos.