Consentimento de rainha para casamento de príncipe é dado por escrito

O casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle acontece no próximo dia 19 de maio. Após a cerimônia, o casal receberá um documento por escrito em que a rainha Elizabeth II aprova a união, de acordo com o site da People.

Neste sábado (12), o Palácio de Buckingham divulgou as primeiras imagens do chamado Termo de Consentimento, o documento manuscrito que registra o consentimento da rainha, que ela formalmente deu ao casal em 14 de março. Como sexto na linha do trono, Harry deve obter permissão formal da monarca para se casar sob a Lei da Sucessão à Coroa. Como fez em março, também por escrito a rainha se referiu a Harry no documento formal como “muito amado” e citou seu nome completo, príncipe Henry Charles Albert David de Gales, assim como o de Rachel Meghan Markle.

O documento tem muitos detalhes simbólicos: no lado esquerdo, há um design que une um dragão vermelho -o símbolo heráldico do País de Gales_ com uma rosa, cardo e trevo, que são os emblemas florais oficiais do Reino Unido. Inclui três pequenas escarpas vermelhas da família Spencer, representando sua mãe, a falecida princesa Diana.

No lado direito do texto, há um desenho floral que faz referência diretamente à união de Meghan e Harry. A imagem apresenta uma rosa, flor nacional dos EUA, e duas papoulas douradas, a flor do estado natal de Meghan, na Califórnia. Abaixo de todo o desenho há ramos que oliveira.

Por fim, o Termo de Consentimento apresenta a assinatura da rainha no canto superior direito do documento e é selado com o Grande Selo Vermelho do Reino.

Termo de consentimento da rainha para o casamento de Harry e Meghan

Leia mais: Onde assistir ao casamento de Harry e Meghan

+ Convidados do casamento devem levar o próprio lanche