Confira roteiro do casamento de Meghan e Harry

O casamento entre o Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle é um dos eventos mais aguardados do ano. No dia 19 de maio, a união será oficializada no Castelo de Windsor e cerca de 2.500 pessoas foram convidadas. A rede britânica BBC irá transmitir a cerimônia ao vivo, mas são esperadas 100 mil pessoas nas proximidades do castelo.

Esses são os lugares em que o casal passará durante a cerimônia:

Cidade de Windsor

Windsor é uma cidade histórica britânica que está localizada em Bershire, às margens do rio Tâmisa. Na cidade, os prédios, os hotéis e itens à venda nas lojas fazem alusão à rainha Elizabeth II e sua família.

Castelo de Windsor

Construído no século 11, é a residência oficial da família real. Mais de 500 pessoas vivem e trabalham no local. O castelo tem história e sobreviveu a Guerra Civil Inglesa e aos os bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

Capela de São Jorge

Datada do século 16, é a igreja em que Harry foi batizado e onde o príncipe Charles se casou com sua segunda esposa, Camilla. É um dos monumentos mais famosos e emblemáticos da família real britânica e está localizada no interior da residência, na parte inferior do castelo.

Também é possível passar pelos locais onde a história do casal real começou. Uma das opções é o restaurante do hotel Dean Street Townhouse, onde eles se conheceram. Outra possibilidade é o jardim do Palácio de Kensington, onde Harry anunciou oficialmente que se casaria com Meghan.

