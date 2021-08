Tarcisinho fala como Glória Menezes reagiu à morte do marido

Filho único do casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, Tarcísio Filho foi o responsável por transmitir à sua mãe a notícia da morte de seu pai. Casados há mais de 50 anos, o ator faleceu na última quinta-feira (12) em decorrência das complicações da Covid-19, enquanto a atriz teve alta na tarde desta segunda-feira (16).

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (15) na Rede Globo, Tarcisinho relatou, quando questionado pela repórter Renata Ceribelli, como foi para ele informar a mãe sobre o perda do pai. “Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Eu me preocupava como ela iria reagir”, explicou.

O ator também detalhou como tem sido as reações de Glória com a perca. “Ela está frágil, passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento, ela não se nega a viver aquilo. Se ela tem que chorar, ela vai chorar. Se ela estiver quieta e sentir que tem que cair no pranto, ela vai cair no pranto. Se ela sentir que tem que pegar em mim, ela vai pegar. Ela não tem barreira para com os sentimentos dela e eu acho isso muito bom, isso a faz bem. Ela não nega a vida”, disse.

Ainda internada, Glória Menezes não pôde comparecer a cerimônia fúnebre de Tarcísio Meira, no entanto, conforme relatou o filho, ela teve o seu momento de despedida.

“Ela se despediu do pai, eu a levei para vê-lo. Faz parte do ritual [da despedida], tem que ser vivido. É importante para você ver, se despedir. Você tem que olhar e dizer adeus, é importante”, assegurou.

Com a alta da atriz, a família seguirá os desejos de Tarcísio Meira, espalhando as cinzas do ator pela fazenda do casal, no interior de São Paulo. “Eu vou fazer isso. Esse ritual de passagem, isso eu vou fazer com ela lá”, afirmou.