Aqui está a lista do que Meghan não pode mais fazer agora que é da realeza

Meghan Markle é, desde sábado (19), uma membro da família real britânica. Consequentemente, a atriz norte-americana precisou se adaptar às regras da realeza e, por isso, deixará de realizar certas atividades.

1. Postar selfies

De acordo com o jornal Mirror, a Rainha Elizabeth II não é muito fã de selfies e não aprova o estilo de fotografia.

2. Fazer suas próprias compras ou qualquer aparição pública sozinha

A Duquesa de Sussex, título que Meghan passou a carregar a partir de seu casamento com o príncipe Harry, sempre deverá contar com uma guarda de seguranças mulheres. É o que informa o OK!.

3. Ter contas pessoais nas redes sociais

Meghan costumava ser bem ativa nas redes sociais, mas quando seu relacionamento com Harry começou a ficar sério, a atriz diminuiu sua presença na internet. Meses antes do casamento real, a norte-americana encerrou de vez suas contas, informou a ABC.

4. Votar nas eleições britânicas

Meghan não se tornará uma cidadã britânica por um longo período e também não terá permissão para falar sobre política ou problemas sociais. E apesar do Parlamento britânico não considerar o ato uma infração das leis, caso Meghan vote nas eleições do país, o gesto pode ser visto como inconstitucional.

5. Usar esmaltes escuros

Além das selfies, a Rainha Elizabeth II também não aprova esmaltes em tons escuros. Não à toa, Meghan usar cores neutras nas unhas desde que passou a namorar Harry.

6. Dar autógrafos

Acostumada a dar autógrafos como atriz, Meghan deverá deixar a prática para trás, uma vez que o gesto traz riscos: sua assinatura pode ser forjada.

7. Ir para a cama antes que a Rainha

Caso aconteça de a Rainha Elizabeth II e Meghan estarem em um mesmo cômodo, a atriz deverá esperar que a monarca se retire para dormir antes que ela o faça.

8. Vestir peças acima dos joelhos

Vestidos, shorts e saias com cortes acima dos joelhos estão banidos do guarda-roupa de Meghan.

9. Deixar as pernas despidas

Ser membro da família real exige seguir uma série de regras sobre como se vestir. Isso inclui nunca deixar as pernas despidas, recorrendo a peças como meia calças. No anúncio de noivado de Meghan e Harry, a atriz ainda conseguiu driblar a norma e não usou o acessório, algo que não deve acontecer mais agora que é uma duquesa.

10. Manter a carreira de atriz

Meghan tornou-se um fenômeno mundial por sua carreira como atriz, com destaque para sua atuação na série Suits. Contudo, a artista revelou em novembro do ano passado que não pretende levar a vida profissional nesta área adiante, por enquanto. “Vejo isso como uma mudança… Um novo capítulo, entende?”, disse em entrevista ao Hello Magazine.

11. Sentar com as pernas cruzadas

De acordo com o The Sun, o estilo Duchless Slant é o modo encontrado por mulheres para evitar que regiões íntimas suas corram o risco de serem expostas. Para isso, em vez de cruzarem as pernas, muitas sentam-se com os joelhos juntos e os tornozelos cruzados próximos aos assentos.

