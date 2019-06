Claude Troisgros terá programa de gastronomia na Globo

Claude Troisgros, conhecido por dar diversas dicas de culinária em programas do canal GNT, agora terá um programa dedicado totalmente a competições culinárias na Rede Globo.

O novo reality show, Mestre do Sabor, será desenvolvido pela equipe do diretor de gênero Boninho e comandado pelo chef francês. A competição terá diferentes fases e os cozinheiros convidados vão se revezar no papel de mentores e julgadores.

O programa tem previsão de começar a gravar entre agosto e setembro. Ele também será exibido no GNT.

