Chris Pratt é o astro de Hollywood do momento

Chris Pratt anda feliz da vida. Também pudera. Nos últimos dois anos, o rapaz, que já tinha se contentado com a ideia de fazer carreira como o amigo simpático e rechonchudo de algum bonitão, não apenas foi catapultado ao estrelato como também se tornou o astro mais bem cotado de Hollywood. Depois de papéis secundários em comédias – boas e ruins – e pequenas participações em filmes que levaram prêmios no Oscar, como O Homem que Mudou o Jogo (2011) e Ela (2013), ele passou a acreditar que poderia fazer carreira como protagonista. Foi então que arrebatou os personagens principais de dois dos mais rentáveis blockbusters de 2014: Uma Aventura Lego e Guardiões da Galáxia. Agora, está de volta como protagonista de uma franquia de peso no filme Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros, em cartaz nos cinemas.

“Imagine uma criança que, quando cresce, se torna jogador profissional do time de futebol do coração. É mais ou menos isso o que ocorreu comigo. Olho para a minha história e penso: ‘Uau, não posso acreditar que isso esteja acontecendo'”, conta o galã para a nossa reportagem. Aos 36 anos, talentoso e versátil – com um ótimo tino para a comédia e capacidade para segurar papéis dramáticos -, ele tem o charme de um rapaz comum: faz vídeos simpáticos com seu filho, de quase 3 anos (fruto do casamento com a também atriz Anna Faris, 38 anos), improvisa piadas, cantarola músicas em entrevistas – de Lionel Richie a Taylor Swift – e fala abertamente sobre seu ganho e sua perda de peso. A barriga de cerveja, por exemplo, bem evidente no personagem Andy Dwyer, da cultuada série Parks and Recreation, exibida no Brasil pelo canal Sony, recentemente deu lugar a um tanquinho rasgado. Para chegar ao resultado, o ator fez uma completa mudança de estilo de vida, a começar pela alimentação, cortando carboidratos, doces e álcool. Com os anos de efeito sanfona deixados para trás, hoje Pratt arrisca-se até a oferecer conselhos aos que vivem de mal com a balança. “Seis meses podem parecer muito tempo, mas, se você fizer algumas mudanças no dia a dia e permanecer consistente nelas, o tempo vai passar voando, assim como passa de qualquer maneira, quer você esteja se esforçando ou não.”

Divulgação Divulgação

Para o papel em Jurassic World, em que interpreta Owen Grady, um veterano militar, Chris investiu em um treino baseado em flexões, corrida e levantamento de peso. E não se limitou à preparação física – ele também foi conversar com oficiais do Exército e com pessoas que lidam com animais perigosos para entender melhor o personagem. Quando se lembra de um vídeo amador que gravou uns quatro anos atrás e no qual brincava que recebia uma mensagem do diretor Steven Spielberg o convidando para fazer uma sequência de Jurassic Park, ele ri de seu dom profético. “É muito maluco pensar nesse vídeo que eu fiz. É como naquele livro O Segredo (de Rhonda Byrne). Apenas diga algo em vídeo e vai acontecer”, ironiza.

Pratt viu o primeio filme da saga aos 13 anos, em 1993, quando ainda morava em Lake Stevens, no estado de Washington. Filho caçula de uma atendente de supermercado e de um mineiro, largou a faculdade no primeiro semestre e se mudou para o Havaí, onde dormia em uma barraca na praia e trabalhava como garçom. Foi servindo a mesa da atriz e diretora Rae Dawn Chong que ele conseguiu seu primeiro papel em um filme e resolveu se mudar para a Califórnia, onde ganhou destaque em séries como Everwood e The O.C. Desde então, nunca teve outro plano para a vida a não ser o sonho de, em um futuro razoavelmente ainda distante, escapar de Hollywood para viver uma vida mais normal com a família. Por hora, a gente agradece por ele permanecer na capital do cinema!

Evolution, baby!

De ator bonitinho dos seriados de TV a astro de blockbuster. Veja alguns cliques que mostram as mudanças de visual de Chris Pratt.