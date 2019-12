Bel Coelho, chef de cozinha e proprietária do famoso restaurante Clandestino, em São Paulo, passou por apuros nos últimos dias.

Tudo porque a cozinheira, também reconhecida pelos programas culinários que exibe na TV, acabou confundindo suas vitaminas diárias com o fone de ouvido sem fio, e acabou engolindo o aparelho.

Bel impressionou os fãs e amigos nas redes sociais, não somente com a declaração, mas principalmente após publicar um raio-x que mostrava o fone ainda no sistema digestivo dela.

No post ela aproveitou a postagem para brincar com a situação delicada: “Feliz natal pra você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa”, revelou, arrancando risos dos internautas.

Quando os fãs curiosos questionaram mais detalhes do incidente, ela respondeu: “Estava com as minhas vitaminas no bolso. Enfiei na boca tudo junto sem ver”, contou ela, que garantiu que está bem: “Está no intestino e é só esperar mesmo. Estava enojada, porque machucou a mucosa. mas tá tudo bem”, afirmou ela, tranquilizando os fãs.

Leia também: Dicas de presente de Natal inspiradas em looks das famosas

+ 10 receitas veganas e deliciosas do Pinterest para fazer no fim do ano

PODCAST – Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020