O rosto da princesa Charlotte é o mix perfeito entre Kate e Elizabeth II

Quando você olha para a princesa Charlotte, com quem você acha ela mais parecida: com a mãe Kate Middleton ou com o pai príncipe William? Bom, em clique feito na saída do batizado do irmão príncipe Louis, nesta segunda-feira (9), na verdade, a princesinha parece ser o mix perfeito entre sua mãe e a bisavó rainha Elizabeth II.

Veja a comparação abaixo: