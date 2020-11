Famosa entrevista de Lady Di à BBC levanta acusações contra a emissora

Na última terça-feira (3), a BBC reiterou que a organização pediu desculpas a Spencer. “Estamos felizes em repetir esse pedido de desculpas. E embora isso tenha acontecido há um quarto de século, com certeza iremos investigar novas informações substantivas”, disse a emissora à PEOPLE.

“Pedimos a Earl Spencer para compartilhar mais informações com a BBC. Infelizmente, estamos prejudicados no momento pelo simples fato de não podermos discutir nada disso com Martin Bashir, pois ele está gravemente doente. Quando ele estiver bem, é claro que faremos uma investigação sobre essas novas questões”.