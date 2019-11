Como assim? Cauã Reymond conta que já comeu peixe vivo

Cauã Reymond não era uma criança muito tranquila aparentemente. Durante uma entrevista ao programa Que História é Essa, Porchat?, que foi ao ar na última terça-feira (5), ele revelou que aprontou muito na sua infância.

O ator contou que era proibido pela sua mãe de comer doces, por isso ficava chateado quando ia para as festas de criança e não podia comer os quitutes. “Eu fiquei zanzando na festa e vi um aquário, e tinha um peixinho dourado. Cara, olhei pro aquário, ele olhou pra mim… É, Comi o Nemo!”, disse Cauã levando a platéia aos risos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

E não parou por aí! Ele também revelou que realizou uma fuga dentro de um caminhão de refrigerante com os amigos. “Dez crianças fugiram no caminhão. Era hora do recreio, levaram as caixas de refrigerante para dentro do caminhão e meu amigo decidiu que queria fugir dentro dele”, contou o arteiro.

Leia mais: Professor pula corda com aluno cadeirante – veja o vídeo!

+ Fã copia estilo de Kate Middleton

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?