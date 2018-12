Catia Fonseca deve ganhar novo programa na Band

A apresentadora Catia Fonseca está fazendo sucesso no canal Band. Ela deve ganhar um novo programa em breve, segundo informações do colunista Flávio Ricco. Catia está gravando o piloto de um novo programa, além do seu ‘Melhor da Tarde’, para 2019.

O formato do programa deve ser de entrevistas, e provavelmente irá entrar ao ar no final de noite, na faixa onde geralmente programas como esse são exibidos, como o Programa do Porchat e Programa do Jô. Esse seria um desejo antigo do canal, que desde a extinção do Agora É Tarde não investe em programas voltados para entrevistas.

No entanto, a atração ainda precisa ser aprovada pela emissora, sendo assim nada ainda está confirmado.

Além disso, de acordo com o colunista, a Band tem valorizado quem faz mais merchandising, e Catia Fonseca certamente é um forte nome no assunto.

