Carol Dias usou vestido deslumbrante em pré-casamento com Kaká

O ex-jogador de futebol Kaká e sua noiva Carol Dias reuniram familiares e amigos em um almoço de pré-casamento no domingo (17). O vestido escolhido para a ocasião foi feito pela estilista Lethicia Bronstein.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em entrevista ao Universa, a estilista contou que demorou três meses para o modelo ficar pronto e custou por volta de R$ 15 mil. “O vestido era todo feito em organza point sprit verde bem clarinha com forro de georgette off white, porque ela queria trazer um pouco da cor da noiva. Escolhemos uma renda francesa no tom oliva e creme toda recortada e aplicada por cima”, explicou.

A parte do quadril foi inteira feita com a mesma organza, porém no elastex, para trazer delicadeza e sensualidade ao corpo. Além disso, Lethicia também contou que misturou tendências românticas, sexy e bucólicas para a criação.

O casamento será em Ilhéus, na Bahia, nos dias 29 e 30 de novembro, com cerca de 300 pessoas.

Leia também: Sabrina Sato não sente vontade de fazer sexo depois da maternidade

+ Caio Castro ficou com Grazi enquanto estava com Dandara Mariana

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?