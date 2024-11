Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (04/11), aos 86 anos, em São Paulo. Ele sofreu uma queda em sua casa em Santana, na zona norte da capital, e cortou a cabeça.

O artista estava acompanhado de um cuidador da família e se encontrava lúcido quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. No entanto, segundo comunicado à imprensa, a ambulância demorou a chegar. O artista chegou a ser internado no Hospital HSANP, mas não resistiu.

Em nota pública, os familiares disseram que o cantor “marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática”, afirmaram. “Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, ele tinha mais de 70 anos de carreira e construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular.”

O auge de sua carreira foi na década de 60, quando apresentou programas de televisão na TV Record. Também trabalhou no rádio e como ator, estrelando novelas e filmes.

