Camiseta que Fátima deu para Túlio é ótima para dispensar gente chata

Fantasias super elaboradas? Que nada! Fátima Bernardes provou que apenas uma camiseta branca com uma bela frase já é o suficiente para arrasar no carnaval e o mais importante: dispensar gente chata. A peça foi dada como presente para o namorado, Túlio Gadelha.

A brincadeira foi divulgada no Instagram do parceiro. Ele e Fátima apareceram um ao lado do outro, com Túlio vestindo a blusa com a frase “Fique com Deus, porque comigo não vai rolar”.

Na legenda, ele brincou que a camiseta era o look perfeito para o carnaval. “Camisa nova. Presentinho da namorada pra sair com os amigos nessas prévias de carnaval”, escreveu Túlio.

Nos comentários, os seguidores curtiram a ideia e falaram que irão aderir a estampa. Inclusive, a galera não perdeu tempo e já marcou namorados e namoradas dizendo “vou te dar uma dessas!”. E você? Curtiu a ideia também?