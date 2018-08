Bruna Marquezine responde fã sobre suposto fim do namoro com Neymar

A atriz Bruna Marquezine, 23 anos, usou sua conta no Instagram para responder uma seguidora que especulou sobre o fim do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. A internauta questionou: “Só eu acho que eles terminaram?” e a estrela global rebateu: “só”.

As fofocas começaram após um textão sobre força, destino e Deus publicado pelo atleta.

“E se tiver que dar certo…Vai dar! Mesmo que haja uma torcida contra, mesmo que alguém jogue água nos seus planos e sonhos, mesmo que coloquem o pé na sua frente só para te atrasar na caminhada, acredite, ninguém consegue impedir Deus de te abençoar. Se tiver que ser seu, não há vento contrário que leve para longe e se for para enfeitar seu coração, acalentar sua alma e fazer parte da sua vida, uau, se prepare, porque já está vindo ao seu encontro. Não há mal que crie raiz onde o amor foi plantado. A nossa vitória já foi decretada”, dizia a mensagem.

Enquanto algumas pessoas atribuíram o significado a qualquer aspecto do relacionamento com Bruna, outras acreditam que tem a ver com as críticas frequentes à sua conduta profissional, especialmente após a Copa do Mundo de 2018.

Bruna Marquezine e Neymar estão juntos desde dezembro de 2017. O namoro entre a atriz e o jogador foi marcado por idas e vindas, entretanto, desta vez, os boatos de que os dois estão pensando em morar juntos e dar novos passos na relação seguem mais fortes.