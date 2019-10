Bruna Marquezine fala sobre derramamento de óleo nas praias e é criticada

View this post on Instagram

🇧🇷🖤 PRECISAMOS EXIGIR QUE AS AUTORIDADES TOMEM ATITUDES URGENTES. O governo e os órgãos competentes, assim como instituições especializadas, que dispõe de capital humano e da tecnologia de ponta, dos equipamentos técnicos e do conhecimento necessário, precisam ATUAR IMEDIATAMENTE pra CONTER O AVANÇO DO PETRÓLEO e tomar toda e qualquer providência pra MINIMIZAR OS DANOS causados ao nosso ecossistema, já que NÃO É POSSÍVEL REVERTER TOTALMENTE OS IMPACTOS do derramamento. O nosso meio ambiente pode levar DÉCADAS para se recuperar dessa tragédia. Já são mais de 300 PRAIAS do nordeste CONTAMINADAS pelas manchas de óleo. E pra você que ainda escolhe ter uma postura tola, 100% política e partidária, radical e infantil diante de uma calamidade destas, saiba que a contaminação do petróleo não fica apenas na superfície. Parte do petróleo se dissolve na água, assim contaminando os animais marinhos podendo CONTAMINAR TODA A CADEIA ALIMENTAR da qual NÓS fazemos parte. Repensou agora? O Brasil, e principalmente os governos estaduais e municípios claramente NÃO TEM PREPARO E ESTRUTURA para lidar com um vazamento de óleo desse tamanho e o atual governo age com DESCASO e prefere apontar dedos do que decretar ESTADO DE EMERGÊNCIA e executar as ações necessárias num momento grave como este, incluindo buscar e aceitar ajuda de qualquer outro país. Corremos o risco de derramamento de óleo durante TODO O PROCESSO de exploração do petróleo e nesse caso, ainda nem sabemos o local de origem do vazamento, muitos menos as causas e o tamanho desse derramamento. Os combustíveis fósseis são a PRINCIPAL RAZÃO DO AQUECIMENTO GLOBAL. Precisamos falar mais sobre isso, repensar diariamente a maneira em que os usamos e pressionar as autoridades e órgãos competentes no mundo todo. Não é mimimi, muito menos tem a ver com posição política. Escrevo isso também como forma de lembrete pra mim. Nós realmente PRECISAMOS ACELERAR A TRANSIÇÃO PRA UMA MATRIZ ENERGÉTICA 100% LIMPA E RENOVÁVEL. Não. Existe. Planeta. B. Ao povo nordestino e a todos os voluntários, a minha eterna gratidão. O MUNDO está vendo que VOCÊS estão limpando o óleo do nosso mar no braço. OBRIGADA. (Continua nos comentários)