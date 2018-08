Bruna Marquezine conta desejos que quer realizar aos 23 anos

O youtuber Matheus Mazzafera, um dos convidados da festa de 23 anos da atriz Bruna Marquezine, aproveitou a presença no evento para, além de curtir com os convidados, gravar uma espécie de “bastidores” dos melhores momentos do evento para o seu canal no YouTube.

Durante o vídeo, o influenciador aproveitou para questionar Bruna sobre os seus desejos agora que a atriz completou 23 anos.

#Bruna23 🎈🎈🎈 A post shared by Matheus Mazzafera (@matmazzafera) on Jul 29, 2018 at 2:38pm PDT

“Quero saúde, mais amor, mais tempo com as pessoas que me fazem bem, que eu amo. Quero férias”, declarou Bruna para o canal.

A festa aconteceu na mansão do namorado da atriz – o jogador de futebol, Neymar Jr., e contou com a presença de celebridades como Izabel Goulart e Preta Gil.

Veja o vídeo completo da festa da atriz:

