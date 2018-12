Brie Larson, Michael B. Jordan e Tom Holland curtem noite em bar de SP

Os atores Brie Larson (Capitã Marvel), Michael B. Jordan (Pantera Negra) e Tom Holland (Homem-Aranha) aproveitaram a passagem pelo Brasil para curtir uma noite de folga num bar em São Paulo no último domingo (9).

Os atros estiveram em terras brasileiras para participar do evento CCXP 2018, que aconteceu de 6 a 9 de dezembro em São Paulo e traz novidades e experiências do universo de filmes e séries de TV.

A noitada acontece no Sutton, bar paulistano localizado no bairro da Vila Olimpia. Também estava no local Justice Smith, ator que vai participar de Detetive Pokémon, filme que estreia em 2019.

Os colegas de evento jantaram e depois curtiram à noite com muito música, drinques e bate papo. Confira as fotos:

