Imagine participar de um trabalho voluntário e um de seus colegas ser ninguém menos que Brad Pitt! Pois, de acordo com o Daily Mail, o astro passou seu tempo livre na última semana ajudando a distribuir doações de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia do coronavírus.

Além de dirigir o caminhão com as doações pela região sul de Los Angeles, Pitt também ajudou a descarregar várias caixas e até entregou pessoalmente os alimentos para os beneficiados pela ação. Por causa do look casual de flanela xadrez, jeans e máscara protetora, ao que parece, quase ninguém notou que se tratava do astro de Hollywood.

“A maioria das pessoas na multidão provavelmente não sabia quem ele era”, disse uma fonte ao jornal, acrescentando que o ator “parecia um herói”, completamente dedicado ao trabalho durante todo o período em que esteve no local.

New pics of Brad Pitt in Watts, LA (last week)📸📸 pic.twitter.com/yG4hzSF2aB — Brad Pitt Online (@pitt_online) November 17, 2020

“Ele estava realmente comprometido, era possível perceber que não se tratava de aparecer e mostrar seu rosto. Ele estava tão envolvido quanto os outros, provavelmente até mais”, contou a fonte, explicando que o astro carregava mais caixas que qualquer um.

Para os observadores, aquele parecia ser o verdadeiro Brad Pitt, deixando transparecer um lado que geralmente não é mostrado ao público. “Não se tratava da glória, dava para ver que ele estava fazendo isso por satisfação própria. Parecia que ele estava em seu elemento”.

Fazendo apenas uma breve pausa, o ator comprou algumas bebidas em um café próximo e passou algum tempo sentado na traseira do caminhão, fumando um cigarro e batendo papo com uma das voluntárias. “Era um Brad Pitt que você nunca vê, com a guarda totalmente baixa, rindo, brincando e conversando.”

Ao final do dia, o ator ainda conversou um pouco mais os outros voluntários da equipe e com seu amigo, o escultor Thomas Houseago, antes de ir embora. Será que o veremos repetir a dose de voluntariado em breve?

