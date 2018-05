Brad Pitt deseja apresentar nova namorada aos filhos

Brad Pitt, 54 anos, está planejando apresentar sua nova namorada para os filhos.

De acordo com informações do site Radar Online desta terça-feira (29), Brad deseja realizar a apresentação da professora e arquiteta Neri Oxman, 42 anos, a Maddox Chivan, Pax Thien, Zahara Marley, os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline e Shiloh Nouvel por considerar o gesto um importante avanço no relacionamento do casal.

“O Brad não consegue mais ficar longe dela e acha que apresentá-la às crianças é o próximo passo do namoro”, disse o contato da publicação.

Brad e Neri iniciaram o namoro no final de 2017. O ator foi apresentado à professora por amigos em comum, pelo fato de ambos terem interessem em comum por arquitetura.

