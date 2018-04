Destino da lua de mel de Harry e Meghan já foi escolhido

Com casamento marcado para 19 de maio, parece que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle já decidiram o destino da lua de mel. De acordo com a revista Travel and Leisure, o casal curtirá esse momento romantico na Namíbia.

Uma fonte próxima disse que os dois buscam um destino com maior privacidade que a Europa e a decisão se deu porque o país africano oferece “experiências únicas em uma vida inteira”. As dunas de areia de Sossusvlei são um dos atrativos do destino. Na época de chuva, é possível observar zebras, antílopes, avestruzes e até mesmo leões ao redor dos poços temporários para beber água.