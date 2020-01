Após fazer história no Grammy, Billie Eilish se apresentará no Oscar 2020

Billie Eilish está começando o ano em alta! Depois de fazer história no Grammy levando para casa cinco prêmios, sendo a artista mais jovem a vencer as quatro premiações principais da noite, a cantora de 18 anos fará uma apresentação especial no Oscar 2020, que acontece no dia 9 de fevereiro.

A informação foi anunciada pela própria Academia, em uma postagem no Twitter. “Vocês estão prontos? @billieeilish subirá ao palco do #Oscar para uma performance especial!”, diz o tweet.

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre a apresentação. No entanto, Billie anunciou recentemente que compôs e gravou a nova música-tema do filme da franquia “007: No Time to Die” (“007: Sem Tempo para Morrer”, em português). Tem gente, inclusive, apostando que, no próximo ano, ela deverá subir novamente ao palco, mas dessa vez para receber o Oscar de Melhor Canção Original pela composição.

Billie has written and will perform the theme song for the 25th James Bond film, #NoTimeToDie @007 pic.twitter.com/BrxqLM6ED6 — billie eilish (@billieeilish) January 14, 2020

Será que Billie vai revelar sua nova música na apresentação da maior premiação do cinema? Vamos ficar na torcida! Aqui no Brasil, o Oscar será exibido pela TNT, a partir das 22h.