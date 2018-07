Bruna Marquezine usa mesmo vestido que Beyoncé em evento

Com toda a certeza, o look que Bruna Marquezine usou no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. na quinta-feira (19) foi muito marcante para os fãs. A atriz estava deslumbrante no vestido coberto de cristais, com decote frontal em V, a cintura marcada e o decote baixo nas costas. No mesmo dia, no entanto, já se sabia que o visual com a roupa que é vendida por cerca de 142 mil reais não era inédito.

O modelo que a atriz brasileira usou no evento, na verdade, já tinha sido usado pela cantora Beyoncé em 2005, no MTV Video Music Awards. O vestido usado pela cantora foi lançado naquele mesmo ano, na coleção de inverno da Dolce & Gabbana, e foi relançado na coleção de verão 2018 da grife.

O modelo revisitado caiu muito bem nas duas celebridades. Confira:

–

Veja mais: Como William e Kate mantêm viva a memória de Diana para os netos

+ 20 kg mais magra, Marília Mendonça publica foto ironizando quem a critica

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram