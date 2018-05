Bailarina do Faustão e namorada se casam sob benção de pastor LGBT

A bailarina Karina Barros, integrante do programa do Faustão, casou-se com a esteticista de animais Camila Benfica. A cerimônia aconteceu no último sábado (28) e contou com um pastor LGBT para abençoar a união.

“Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder investir no amor, sem reservas, sem limites. Foi uma alegria poder participar desse momento tão especial para as menina”, escreveu o pastor André Casdoso Cally em sua página no Facebook.

Karina e Camila estão juntas há dois anos e ficaram noivas em fevereiro de 2017.

