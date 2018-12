Atrizes globais protestam contra vinda de ator ao Brasil

Unidas contra a vinda do ator argentino Juan Darthés ao Brasil, as atrizes Alinne Moraes, Bruna Linzmeyer, Paula Braun e outras famosas estão fazendo um movimento na internet para manifestar a insatisfação da chegada do artista ao país.

O ator foi acusado de estupro pela sua ex-companheira de equipe, a atriz argentina Thelma Fardin. Ela afirmou que foi atacada por Juan quando tinha 16 anos durante a turnê dela na peça infantil “Patito feo” pela Nicarágua em 2009.

Segundo um jornalista da Argentina e divulgado pelo G1, Juan embarcou para o Brasil com a companhia da sua família nesta quinta-feira (20) e sua viagem trouxe grande revolta entre as celebridades brasileiras. “Nós, irmãs brasileiras, repudiamos a chegada ao Brasil de Juan Darthés, ator argentino recentemente denunciado por estupro pela atriz Thelma Fardin. Thelma era menor de idade na época da violação e sua denúncia se une a de outras mulheres, apontando atos de assédio e abuso sexual cometidos por Juan. As atrizes do Brasil e da Argentina estão juntas, organizadas e atentas.”, foi a mensagem compartilhada por alguns artistas no Instagram.

Juan, que é argentino mas nasceu em São Paulo, alegou em entrevista que o caso nunca aconteceu e que foi Thelma que apareceu no seu quarto se “insinuando”.

Além de Thelma, Juan Darthés também foi acusado pela atriz Calu Rivero em 2017 por abuso. Para o jornal ‘Clarín‘, Calu revelou que Juan tentou se aproveitar dela em 2012.

Confira algumas publicações das celebridades sobre o caso:

