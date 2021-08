Christina Applegate fala sobre luta contra esclerose: “estrada difícil”

Chistina Applegate foi diagnosticada com esclerose múltipla. Nesta terça-feira (10), a atriz compartilhou com seus fãs o diagnóstico. Em sua conta do Twitter, ela afirmou ter se assustado inicialmente com a notícia, mas o suporte de familiares e amigos tem ajudado.

“Oi amigos. Há alguns meses, fui diagnosticada com esclerose múltipla. Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota bloqueie”, contou na publicação.

A atriz também pediu privacidade para os fãs enquanto realiza o tratamento da doença. “Como disse um dos meus amigos que tem esclerose múltipla ‘acordamos e realizamos as ações indicadas’. E é isso que eu faço. Então agora eu peço privacidade. Enquanto eu passo por isso. Obrigada, beijos!”, explicou.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Christina, da série Disque Amiga para Matar, da Netflix, enfrenta problemas de saúde. Em 2008, ela passou por um câncer de mama, quando teve que fazer uma mastectomia dupla para frear a doença nas duas mamas.

Entenda a doença

A esclerose múltipla é uma doença em que o sistema imunológico corrói a cobertura protetora de nervos, gerando lesões nos nervos e, consequentemente, distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo.

Perda da visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora são alguns dos sintomas que podem acometer os pacientes diagnosticados. A gravidade e duração oscilam de pessoa para pessoa, sendo que alguns indivíduos podem não apresentar nada durante toda a vida.