O ator Flávio Migliaccio foi encontrado morto em sua casa, em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Ele tinha 85 anos.

A morte, ainda sem causa divulgada, foi registrada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar do estado nesta segunda-feira (4), após atender a um chamado feito pelo caseiro do sítio do ator. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ator chegou a deixar uma carta para sua afilhada, Morgana, avisando que iria para Rio Bonito, na semana passada.

Migliaccio participou de novelas da Rede Globo, como Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino, América e Passione, além de seu papel de sucesso como Seu Chalita, na série Tapas & Beijos.

Mais recentemente, Flávio interpretou Mamede Aud, em Órfãos da Terra, sua última participação na televisão. O ator também participou do filme Hebe, sobre a apresentadora Hebe Camargo, ao lado de Andrea Beltrão, interpretando Maestro Fego.

