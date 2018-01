Ator doa 1,5 milhão de dólares para grupo contra assédio

Há alguns dias, veio à tona a informação de que Mark Wahlberg teria recebido 1000 vezes o salário de sua companheira de cena, Michelle Williams, para regravar cenas de um filme. No total, ele teria recebido 1,5 milhão de dólares, enquanto ela recebeu 80 dólares por dia de trabalho, somando menos de 1000 dólares no fim. Ironicamente, a gravação de novas cenas aconteceu após a retirada do personagem de Kevin Spacey do roteiro, ator acusado de estupro e assédio.

Leia mais: Mulheres de Hollywood lançam iniciativa contra assédio

Em tempos de manifestações públicas das atrizes de Hollywood e do surgimento do movimento Time’s Up contra assédio, a polêmica só cresceu. Ontem, Wahlberg se manifestou dizendo que apoia 100% o movimento e, por isso, doou o 1,5 milhão de dólares para o movimento em nome de Williams.

Leia mais: Artistas explicam por que vestem preto no Globo de Ouro

A agência responsável por cuidar da carreira de ambos é a mesma, a William Morris Endeavor, tornando a situação ainda mais constrangedora. Eles também doaram 500 mil dólares ao movimento Time’s Up.

A atriz declarou que a quantia ajudaria suas amigas ativistas, que a ensinaram a ter voz e a usá-la para se proteger.